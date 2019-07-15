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О т началото на лятото жителите на Новосибирск активно споделят в социалните мрежи своите снимки и видеоклипове на фона на невероятно живописно езерце с тюркоазена вода, чиито пейзажи напомнят на популярните курорти на островите в Индийския океан, поради което това място се нарича „Новосибирските Малдиви“. Но да се плува там е строго забранено.

Очарователният резервоар е септична яма, в която Новосибирската ТЕЦ-5 излива своите отпадъци. При изгаряне на гориво в станцията се образуват пепел и шлака, които се изливат там. Поради факта, че съдържа голямо количество калций и други метални оксиди, водата в резервоара придобива красив яркосин цвят.

Жителите на Новосибирск често идват на сметището, за да си направят снимка на фона на синьото езеро.

Снимките не са по-лоши от плажовете на Малдивите.

Забранено е обаче да се докосва водата. Металите правят водата опасна за всички живи същества.

Има и такива снимки, на които се виждат не само хора да позират, ами и да влизат в езерото.

Има даже и сватбена фотосесия.

„Миналата седмицата нашият водоем за отпадъци стана знаменитост в социалните мрежи“, пишат от централата на сибирския ТЕЦ и предупреждават посетителите да не пият водата и да избягват контакт с кожата.

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