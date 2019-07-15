О т началото на лятото жителите на Новосибирск активно споделят в социалните мрежи своите снимки и видеоклипове на фона на невероятно живописно езерце с тюркоазена вода, чиито пейзажи напомнят на популярните курорти на островите в Индийския океан, поради което това място се нарича „Новосибирските Малдиви“. Но да се плува там е строго забранено.
Очарователният резервоар е септична яма, в която Новосибирската ТЕЦ-5 излива своите отпадъци. При изгаряне на гориво в станцията се образуват пепел и шлака, които се изливат там. Поради факта, че съдържа голямо количество калций и други метални оксиди, водата в резервоара придобива красив яркосин цвят.
Жителите на Новосибирск често идват на сметището, за да си направят снимка на фона на синьото езеро.
Поймите пожалуйста🙏🏽если бы я хотела хайпануть,то сделала бы это незамедлительно в тот же день😉 . . Обязательно поделюсь своими впечатлениями по этому поводу👌🏽 А для начала прочтите то,что написал Миша👇🏽 📸 @mrwed54 . . .・・・ Такое было первый раз в моей жизни))) . #сибирскиемальдивы прославились на весь мир и сразу 6 или 7 различных СМИ обратились ко мне за комментариями, интервью и фотографиями))) Вопросы у всех примерно одни и те же))) Узнал об этом месте из инсты, после публикации Новосибирской блогерши все писали в директ и спрашивали у меня где это, @sneg_004 сразу сказал что это золоотвал ТЭЦ и скинул скрин с гугл карт. Мы с @candy_lady_nsk легко нашли это место и сделали там клёвую фотосессию. Никаких заборов, предупреждений об опасности или кпп мы не заметили, но в воздухе был сильный запах бытовой химии, а цвет воды намекал, что купаться в ней точно не стоит)))) На следующий день, я сел в свою машину и почувствовал запах стирального порошка, после мойки и чистки ковриков в машине запах оставался ещё примерно неделю... После этого желание фотографировать там сильно поубавилось)))) Вчера, мы поехали туда снова, записать интервью для телеканала Россия1. Подъезды к озеру перекопали бульдозером, был сильный ветер и никаких запахов я не заметил, уровень воды немного поднялся. @yulichka_nsk цвет и состав воды не испугал, она зашла в воду примерно по колено (я не поддерживаю ее поступка и не советую его повторять) минут 5 мы поснимали, кожа осталась на месте и даже цвет не изменился) Двойственные ощущения от этого места, красиво, но жутковато... Возможно, это чем то похоже на Чернобыль... . . #сибирскиемальдивы #мальдивынск #новосибирскиемальдивы #золоотвал
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Тут под Новосибирском образовалась новая инста-локация, голубое озеро, которое местные иронично называют «Мальдивами». Но с той лишь разницей, что оно на самом деле смертельно опасно. ⠀ Это не озеро, а золоотвал, куда ТЭЦ сливает отходы. Именно они и придают такой оттенок. Голубце здесь дан чайки. Даже находиться рядом с этим котлованом сложно дольше нескольких минут из-за сильного запаха. Но разве это может остановить настоящих инстаграмеров? 😉 ⠀ 📷Александр Ощепков, Михаил Решетников, Аркадий Ефремов
Снимките не са по-лоши от плажовете на Малдивите.
Под Новосибирском обнаружили озеро, отливающее невероятной бирюзой, которой не могут похвастаться лучшие морские курорты мира. Даже в пасмурный день вода здесь словно на Мальдивах, но купаться в ней категорически запрещается. Озеро под Новосибирском – золоотвал местной ТЭЦ. Вода ничем не огорожена, возле озера нет запретительных знаков. При том, что его видно издалека, и оно привлекает местных жителей своей необычной красотой. Яркий цвет сопутствует всем золоотвалам станций, работающих на буром угле. Бирюза образовывается из-за растворения кальция и оксидов других металлов, а также из-за высокого кислотного уровня воды. Пахнет возле озера соответственно – стиральным порошком. Об этом рассказывает портал NGS.ru. Рядом с озером много птиц, но мало растений. Все, что попадает в зону подтопления, вскоре засыхает: десятки погибших деревьев и кустов торчат над бирюзовой гладью. #новосибирск #нск
Забранено е обаче да се докосва водата. Металите правят водата опасна за всички живи същества.
Има и такива снимки, на които се виждат не само хора да позират, ами и да влизат в езерото.
🇷🇺Работяги, плавать там не опасно🚨 На следующее утро мои ноги слегка покраснели и чесались дня два, потом все прошло 🙏🏽 Но что не сделаешь ради таких снимков😋Вода на вкус немного кисловата, похожа на мел 😝 🇺🇸It,s not dangerous to swim here. The next morning, my legs turned slightly red and itched for two days, but then everything went. But what wouldn’t you do for the sake of such pictures? The water tastes a little sour 🤮 #новосибирскиемальдивы #золоотвалтэц5 #золоотвал #золоотвалнск #тэц5
🇷🇺Работяги, пора подвести итог моего плавания❗️Смотря на своё фото я с уверенностью могу сказать, что это того стоило 😎 3.6 not great, not terrible Сначала было покраснение, которое прошло. Но я слишком рано обрадовался ☹️ В конечном итоге мне пришлось уменьшить свои тренировки, сейчас испытываю сложности в передвижении 🦵🏽К врачу стесняюсь обратиться😫 И после этого я снова и снова хочу посещать данное место, оно как будто заколдованно, все время меня манит к себе, хочется залезть в воду 😝 12 июня появились два охранника, которые патрулируют золоотвал, но мне удалось проникнуть к воде и немного поплавать👮🏼♂️ Грустно осознавать, что во время всего хайпа все общались со мной, но как только он угас, то я остался лишь со своим верным единорогом🦄 #тэц5 #аномальнаязона #золоотвал #новосибирскиемальдивы #novosibirskmaldives #maldivesnsk #chernobyl #новосибирск #золоотвалтэц5 #золоотвалнск #золоотвалновосибирск
Доброе утро💦💦💦 Здесь жарко или дело во мне?🤔😅 . . @red_foxy прости🙏🏽 Я была вчера Королевой👑 пиздастраданий😂😂😂 Не написала,а сегодня проснулась и совесть меня мучает🤦🏽♀️😝но это хорошо,я начала понимать что именно она🙄мне жить мешать🙈😂 Надо как-то срочно избавляться от неё🤔😅
Има даже и сватбена фотосесия.
„Миналата седмицата нашият водоем за отпадъци стана знаменитост в социалните мрежи“, пишат от централата на сибирския ТЕЦ и предупреждават посетителите да не пият водата и да избягват контакт с кожата.
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