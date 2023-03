TikTok задава едночасово ограничение за потребители под 18 г.

TikTok обяви, че ще наложи ограничения на потребителите под 18 години - те ще имат едночасов лимит за използване на приложението.

Това е една от най-крайните мерки, налагана от социална мрежа.

Целта е да намали времето на тийнейджърите пред екрана.

If the 60-minute limit is reached, users will be prompted to enter a passcode — requiring them to make an active decision to extend their time spent swiping through videos on the app https://t.co/5jAY0QoZw2