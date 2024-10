Тифани Тръмп е бременна с първото си дете

Д оналд Тръмп обяви, че най-малката му дъщеря е бременна с първото си дете.

78-годишният бивш президент сподели, че 30-годишната му дъщеря Тифани, която той има от бившата си съпруга Марла Мейпълс, очаква дете от съпруга си Майкъл Булос, като обяви новината в Икономическия клуб в Детройт.

Докато говореше на събитието, Доналд разпозна няколко души в публиката, включително тъста на дъщеря си, д-р Масад Булос.

