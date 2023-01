Храни, полезни за психичното здраве

К акъв компонент на храната подобрява най-много не само физическото, но и психическото състояние на човека? За това разказа Елена Соломатина, диетолог и специалист по хранене в интервю за радио Sputnik.

Диетологът Елена Соломатина, доктор по медицина, отбелязва в интервю за радиостанция Sputnik, че "фибрите служат като храна" за полезните бактерии в стомашно-чревния тракт на човека. Според нея наличието на този компонент в храната е необходимо за нормалното функциониране на всички системи на организма, както и за поддържане на психичното здраве.

