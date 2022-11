Бобрите - изненадващите защитници на качеството на водата

Г лобалното затопляне повишава концентрацията на замърсители в реките. Същото явление обаче благоприятства и увеличаването на популациите на бобри в западните части на САЩ, чиито язовири позволяват да се подобри качеството на водата, предаде Франс прес, позовавайки се на проучване, публикувано в сп. "Нейчър къмюникейшънс", цитира от БТА.

Hotter, drier weather means beaver populations are spreading in the western United States, and their dams are helping to mitigate the negative impacts of climate change on river water quality, according to a new study https://t.co/WDbgeN0xPl