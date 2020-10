Тази храна е най-доброто ястие на планетата

Световният атлас за храна представи 100-те най-добри традиционни специалитети на планетата.

Атласът на вкусовете, който съдържа база данни с над 10 000 традиционни ястия и местни продукти, публикува годишен списък с най-добрите ястия в света. Той е базиран на гласовете на повече от 63 000 души.

На първо място е неаполитанската пица "Маргарита" с резултат 4,66, а италианската кухня спечели титлата за най-добра традиционна кухня в света.

Сармата влезе в топ 10 (макар и като турско ястие, което се поръчва най-много в Букурещ), а босненските кебапчета са на 30-то място в списъка със среден резултат от 4,22 .

Списъкът включва още гулаш, мусака, паприкаш, но също и чийзбургер като традиционен американски специалитет.

