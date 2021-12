Нова Зеландия забранява на следващите поколения да пушат цигари

Н ова Зеландия ще забрани продажбата на цигари на следващите поколения, съобщи правителството, цитирано от ДПА, предаде БТА.

Хората, които ще бъдат на 14 и по-малко години, когато законът влезе в сила през 2027 г., никога няма да могат да си купят легално цигари, обяви заместник-министърката на здравеопазването Ейша Верал.

