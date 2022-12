Създадоха покритие, предпазващо очилата от замъгляване

Ш вейцарски учени са разработили свръхтънко прозрачно покритие на основата на злато, способно да превръща слънчевата светлина в топлина. То може да се нанася върху очила, автомобилни фарове и други повърхности, за да предотврати замъгляването им, пише "Нейчър нанотекнолъджи", цитиран от БТА.

