Приятел в нужда се познава, гласи поговорката и са късметлии тези, които имат добри и услужливи хора около себе си.

От първо лице в това се убеди една млада жена от Мелбърн.

Историята

Предложението за брак е един от най-специалните моменти в живота на една жена. Обикновено то се случва съвсем неочаквано за нея. Именно този елемент на изненада носи вълнуващите емоции. Но ако дамата не е съвсем подготвена за това, е добре някой да ѝ се притече на помощ.

Както се случва с жената от снимката. Когато нейният приятел пада на колене и ѝ предлага брак, първото нещо, за което тя се сеща, е..., че няма красив маникюр. А когато искаш да хванеш точния момент и веднага да го споделиш с всичките си познати в социалните мрежи, това наистина си е проблем.

Снимката, която заблуди всички в интернет

За щастие, тук се появява приятел в нужда. В случая братовчедката на бъдещата булка - Джена. Тя не само прави първа снимка на щастливата двойка, но и услужливо преотстъпва ръката си.

My cousin’s boyfriend proposed to her but she didn’t have her nails done lmao pic.twitter.com/FUwwplzkYg