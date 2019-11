Гълъб открадна макове, за да почете жертвите от войните

О т началото на октомври служителите на австралийския Военен мемориал в Канбера забелязват нещо странно. Макове, които са поставени на гроба на незнайния войн, започват да изчезват. Виновникът се оказва не някой вандал, а един гълъб. Птицата използва червените цветя, за да си създаде цветно гнездо.

A pigeon-esthet from Australia stole poppies from the memorial and made a beautiful nest at the stained-glass window pic.twitter.com/eO1mPEfcJU — Sandra_In_Paris 🗼🇫🇷 Your Parisian secret (@SandraInParis1) 25 ноември 2019 г.

Макът е символ, използван от Общността на нациите (в миналото наричана също Британска общност), за да се почете паметта на войниците, загинали по време на своята служба.

Другото изключително любопитно и интересно съвпадение, е мястото, на което гълъбът свива гнездото от макове – точно до стъклопис, на който е изобразен ранен войник. Според служители от Мемориала, това е напомняне за „силната връзка между човека и животното на бойното поле“.

Pretty sure nothing I'll ever do will be as cool as this pigeon, living their best life on a bed of poppies in a war memorial. pic.twitter.com/4joVMWhdrF — alea (@aleatoricisms) 20 ноември 2019 г.

По време на двете световни войни гълъбите са били активни участници като са използвани за пренасяне на информация и съобщения. Най-известният от тях е гълъбът Шер Ами, който е използван от американските войски във Франция по време на Първата световна война.

Cher Ami was a heroic pigeon who served during World War I. One of the critical messages Cher Ami delivered: "FOR HEAVENS SAKE STOP IT." https://t.co/P3HRK5GoC8 #NationalBirdDay #WorldWar1 pic.twitter.com/RdT1tQCrlD — National Museum of American History (@amhistorymuseum) 5 януари 2018 г.

Той е улучен в крака, но успява да полети отново и да занесе важна информация. Благодарение на него са спасени 194 войници.

По време на Втората световна война 32 гълъба получават медала на PDSA Dickin, който се присъжда на всяко животно, което демонстрира голяма преданост към своя дълг.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още любопитни новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.