Сривът на Гълфстрийм би довел до хаос в тропическите мусони за поне 100 години

Т еченията в Атлантическия океан, които пренасят топлина към Северното полукълбо, може да спрат да се развиват поради изменението на климата. А ако жизненоважните течения наистина се свият, тропическите мусонни системи ще изпаднат в хаос поне за един век, сочи ново проучване.

Атлантическата меридионална циркулация (АМОК) е огромен конвейер от океански течения, включително Гълфстрийм, който изпомпва топлина и сол от южната част на Атлантическия океан към северната.

„Обичам да си го представям като своеобразен вентилатор. Част от причините, поради които се притесняваме от колапса на АМОК, е, че той има огромно влияние върху преноса на топлина в рамките на земната система“, казва пред Live Science водещият автор на изследването Мая Бен-Ями, изследовател на климата, специализиран в климатичните критични точки в Техническия университет в Мюнхен, Германия.

Глобалното затопляне застрашава АМОК, тъй като топи ледници и ледени покривки, които след това изхвърлят прясна вода в Северния Атлантик. Това разрежда солеността на горните слоеве вода и не им позволява да потънат на дъното на океана, където обикновено биха задвижили циркулацията обратно на юг.

„AMOК основно зависи от по-солената и плътна вода, която потъва на север. С освежаването на тази вода по същество спирате циркулацията“, казва Бен-Ями.

Колапсът на АМОК вероятно ще предизвика климатични промени по целия свят, но Северното полукълбо и тропическите мусонни райони са на първа линия, каза Бен-Ями. Изследователите отдавна подозират, че отслабването на АМОК ще наруши функционирането на тропическите мусонни системи, но новото изследване дава много по-подробна картина на това, което вероятно ще се случи, каза тя.

Тропическите мусони се появяват в тясна ивица от атмосферни условия с ниско налягане, която обгръща Земята близо до екватора. Пасатите от Северното и Южното полукълбо се вливат в тази ивица, известна като Междутропическа зона на конвергенция (ITCZ), което води до проливни валежи и гръмотевични бури през няколко месеца от годината.

ITCZ е взаимосвързана с температурата на океана, а следователно и с AMOC, казва Бен-Ями. ITCZ се поражда от топлия въздух, който се издига от морето, и се образува над най-горещите места на Земята, като се колебае нагоре-надолу по екватора в зависимост от сезоните.

Gulf Stream weakest in 1,600 years

Freshwater from melting ice sheets is, diluting salt content of water making it less dense so that waters from Gulf stream find it increasingly difficult to sink, already slowing down

