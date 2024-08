Сняг през август изненада езерото Тахо (ВИДЕО)

Н еобичайно за това време на годината, на езерото Тахо падна сняг през август - за първи път от 20 години насам.

Снеговалежът последва прогнозата на Националната метеорологична служба (NWS) от миналата седмица, че в планинската верига Сиера Невада, разположена в Източна Калифорния, се очаква застудяване. Самото езеро Тахо се намира на границата между Калифорния и Невада.

Take a look at this rare sight: fresh snow falling in the Sierra in August. Palisades Tahoe shared this video, saying it marks the first August dusting of snow since 2004. Officials say August is typically one of Lake Tahoe's warmest months.



More on California’s bizarre summer… pic.twitter.com/8AKHO5LS7v