Ален Делон се завръща на големия екран

А лен Делон се завръща в киното след 10-годишна пауза, като играе себе си във филма "Всяка прилика" ("Toute Ressemblance"), съобщи в. "Фигаро".

Режисьор на филма е журналистът и водещ Мишел Денизо.

Ален Делон е прекарал само един ден на снимачната площадка за ролята, но изглежда щастлив да се завърне в киното.

Всички, гледали филма, са му казали, че участието му е "много приятно".

Ален Делон: Ще си отида от този свят, но без да ми е мъчно за него

