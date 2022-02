След 41 години брак: Бьорн Улвеус от АББА се разделя със съпругата си

Б ьорн Улвеус от АББА се разделя със съпругата си Лина Улвелус след 41-годишен брак, предаде ДПА.

"След много прекрасни и наситени със събития години решихме да се разделим", обяви двойката чрез говорителя на музиканта.

Според изявлението Бьорн и Лена искат да останат близки приятели и да продължат да празнуват заедно рождените дни на своите внуци и други семейни събития.

Bjorn’s last divorce in 1979 produced one of pop’s greatest break-up songs. This one might produce one of pop’s biggest divorce settlements. Imagine the money, money, money. #ABBA https://t.co/uTdm08R3Zg