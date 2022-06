Ще се справи ли? Всички говорят за избора на Джулия Гарнър за ролята на Мадона

Г олямата новина от последните дни за изданията, специализирани в светски новини, като „Харпърс базар”, „Пийпъл”, „Варайъти” и „Дейли бийст”, бе, че младата американска актриса Джулия Гарнър е получила предложение да изиграе ролята на поп кралицата Мадона в биографичен филм за нея. Новината бе шумно коментирана и в италиански издания заради италианските корени на Мадона.

Кастингът за ролята е бил доста продължителен и тежък. Кандидатките е трябвало да покажат не само актьорски талант и да имат физическа прилика с Мадона, но също да демонстрират и завидни певчески и танцувални способности. Така след дълъг подбор Джулия Гарнър се е очертала като най-подходящата измежду дузина кандидатки. Сред тях са били и младите звезди Флорънс Пю, Алекса Деми, Одеса Йънг, Биби Рекса и Скай Ферейра.

Джулия Гарнър влиза в ролята на Мадона в нов филм?

Режисьор на новата продукция ще бъде самата Мадона. Така че можем да говорим дори не за биографичен, а за автобиографичен филм. Той ще бъде продуциран от студио "Юнивърсъл пикчърс". Засега не се знае кои ще са другите актьори в продукцията.

Сюжетната линия ще се фокусира основно върху ранните години на Мадона и нейните първи стъпки в шоубизнеса. Самата тя се надява, че филмът ще съумее да покаже на публиката нейния невероятен път като творец, музикант и танцьор, а също и като човешко същество, отбелязва „Варайъти”. Поп дивата иска обаче основно да покаже на зрителите, че музиката е тази, която й е давала сили да продължи напред в трудни моменти, а изкуството като цяло я е направило толкова жизнена през годините.

Ако трябва да сме точни, това не е първият опит за заснемане на биографична лента за Мадона. Преди години се заговори, че се готви филм, озаглавен „Русата амбиция”, посветен на нея. Но в крайна сметка самата Мадона не е допуснала проектът да напредне, посочва италианската телевизия „Ти Джи ком 24”. Аргументът й тогава бил, че един биографичен филм за нея трябва да е само и единствено по неин сценарий. А отхвърленият проект е бил по сценарий на Елайз Холандер. Според Мадона само тя лично може да разкаже собствената си история и всеки други, който се опита да го направи, ще бъде или луд, или шарлатанин. „Има много неразказани за мен истории и кой е в по-добра позиция от мен да ги разкаже?”, казва певицата. Новият проект вероятно ще покаже и доста непознати елементи от житейската история на певицата.

Ако филмът види бял свят, то това ще е третата продукция, режисирана от Мадона. През 2008 г. се появи лентата по нейни сценарий и режисура „Боклук и мъдрост”. Филмът бе дефиниран тогава като смесица от драма и романтична комедия, но критиците не го възприеха добре. Парадоксално историята, представена от Мадона тогава, би имала по-голям успех днес. Филмът разказваше за украински имигрант, който в Лондон споделя жилище с две момичета. Всеки един от тримата има мечта за живота си, която няма нищо общо с начина им на живот, и всеки един от тях, за да реализира бляновете си, първо трябва да достигне житейското дъно.

Вторият режисьорски опит на Мадона бе озаглавен „W. E.”. и бе посветен на абдикацията на британския крал Едуард Осми заради разведената американка Уолис Симпсън. В този случай Мадона отново бе и сценарист, и продуцент на лентата. Филмът имаше премиера на 68-ото издание на Венецианския фестивал през 2011 г. Сюжетът беше от тези, които биха гарантирали успех на всеки, захванал се с него, но не и на противоречива личност като Мадона, чест обект на всевъзможни критики. Мнозина филмови критици описаха втория й филм като сълзлив и блудкав, но някои обективно написаха тогава, че дори и филмът да се е харесал, самият факт, че зад него стои Мадона, ще породи язвителни коментари. Тя разказа тогава, че е искала да пресъздаде една велика любов, която е променила съдбата и историята на цяла една страна. Самото заглавие на филма показва, че певицата е фен на заиграването с думите. „W.E.” освен инициалите на Уолис Симпсън и на Едуард Осми означава и „ние”, тоест „Ние, които с нашата любов заставаме срещу целия свят”. В някои страни заглавието на филма бе преведено и като „Ние”.

Как ще се казва новият филм, който ще режисира Мадона, все още не е ясно. Мнозина се питат и дали Джулия Гарнър ще се справи с ролята. Редица издания тези дни публикуваха колажи, на които Мадона като млада е съпоставена с Джулия. От снимките се вижда, че младата актриса има излъчване, което напомня на гаменския образ на бунтарката Мадона от началото на кариерата й. Същият вид певицата поддържаше и през част от прочутото си турне „Руса амбиция” и в документалния филм към него.

Иначе Джулия Гарнър е на 28 години и е от онова актьорско поколение, станало известно от филми от стрийминг платформите. Родена е на 1 февруари 1994 г. в Ривърдейл, в Бронкс, в Ню Йорк. Майка й – Тами Гинголд – е терапевт, а в миналото е имала успешна кариера на актриса в родния си Израел. Баща й Томас Гарнър е художник и преподавател по изкуствознание. По-голямата сестра на Джулия – Анна, също е актриса. Самата Гарнър започва да посещава курсове по актьорско майсторство още на 15 години, за да превъзмогне срамежливостта си. Тя е завършила психология в университета на щата Индиана през 2015 г.

