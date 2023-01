Ще предават на живо мемориала на Лиса Мари Пресли

Л иsа Мари Пресли ще бъде почетена в Грейсленд, бившия дом на баща ѝ, в неделя, 22 януари, и това ще бъде предавано на живо чрез страницата на Грейсленд.

Редица общественици са поканени да присъстват на възпоменанието. За тези, които не могат да го направят, то ще се излъчва на живо от 9:00 ч. по Гринуич.

В изявление, споделено в понеделник, представителят на Лиса Мари съобщи пред ET, че е организирана публична панихида на моравата пред Грейсленд в 9 ч. сутринта в неделя, в имението на семейство Пресли в Мемфис, Тенеси. След службата ще има шествие, което ще разгледа мястото на последното посетено място от Лиса Мари в Градината на медитацията. Всички гости ще могат да се присъединят към процесията, следваща приятелите и семейството.

Нейният представител също така сподели благодарността на семейство Пресли за подкрепата, която са получили след шокиращата смърт на 54-годишната Лиса Мари миналата седмица, добавяйки: "Райли, Харпър, Финли и Присила са благодарни за подкрепата, добрите пожелания и получената любов в чест на любимата им Лиса Мари."

Вместо цветя семейството ѝ моли всички, които желаят да изпратят нещо, да го направят под формата на дарение за Благотворителната фондация на Елвис Пресли, която предлага подкрепа на различни благотворителни организации, особено с акцент върху изкуството, образованието и детските програми в района на Мемфис и Уайтхейвън.

#LisaMariePresley "I've been through so much in my life I've seen so much. I know how fast things can change I know someone can be here one minute gone the next" RIP

This video it's from JAN 8TH 2023 I FEEL LIKE SHE CELEBRATED & HONORED HER DADDY AND LEFT US #pricillapresley pic.twitter.com/BGbZtTLFAe