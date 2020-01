Шамфъстъкът, който има нужда от охрана

В небето над Сицилия гъмжи от въздушна охрана.

Карабинери патрулират около една от най-големите плантации в района, тази на шамфъстъка, чиято продукция е на стойност десетки милиони долара.

"Ние правим този вид патрул, както с хеликоптер, така и с наземни патрули, за да предотвратим кражбите на шамфъстък", казва шефът на охраната Николо Моранди.

Причината да се охранява мястото е, че тази земя, в близост до Етна, е една от най-богатите земи.

Семейството на Папаро отглежда културата вече двеста години. Те са една от фермите, които карабинерите охраняват.

А тяхната работа се свежда до 20 работни дни годишно.

Папаро каза, че в миналото са имали проблеми с крадци, които са ги обирали въоръжени.

Във фермата на Папаро растението се отглежда по стари традиции за изсушаване, а стоката в един от складовете е на стойност 33 хил. долара – цена, която примамва крадците.

PISTACHIO THIEVES: In Sicily, police patrol for pistachio thieves. Over there, pistachios are a product worth tens of millions of dollars. https://t.co/FOXo4Tcyx1