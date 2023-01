Сезонът на наградите: Кои са номинираните за "Сезар"

П олицейската комедия "Невинният" на Луи Гарел и трилърът "Нощта на 12-и" на Доминик Мол водят по номинации за френските кино награди "Сезар", съобщи АФП.

"Невинният" получи 11 номинации, а "Нощта на 12-и" - 10.

Двете продукции си съперничат в категорията за най-добър филм, заедно със "Завинаги млади" (Les Amandiers), "Стъпка напред" (En Corps), "Pacifiction".

Номинираните за най-добър режисьор са Седрик Клапиш ("Стъпка напред"), Луи Гарел ("Невинният"), Седрик Хименес ("Ноември"), Доминик Мол ("Нощта на 12-и") и Албер Сера "Pacifiction".

Фани Ардан за "Младите любовници" , Жулиет Бинош (Между два свята - "Ouistreham"), Лор Калами (На пълно работно време" "A plein temps"), "Виржини Ефира", "Да видиш пак Париж" - "Revoir Paris" и Адел Екзаркопулос ("Не ми пука" - "Rien а foutre") си съперничат за наградата за най-добра актриса.

За най-добър актьор са номинирани Жан Дюжарден ("Ноември"), Луи Гарел ("Невинният"), Венсан Макен ("Хроника на една мимолетна връзка"), Дени Меноше ("Петер фон Кант" и Беноа Мажимел ("Pacifiction").

Наградите "Сезар" ще бъдат раздадени за 48-и път на 24 февруари. Академията, която ги присъжда, обяви в началото на януари, че няма да допусне до участие в предстоящата си церемония, нито на някое от събитията, свързани с нея, обвинени в "актове на насилие". Решението е взето след случая обвинения в изнасилване през ноември миналата година срещу младия актьор Софиан Бенасер, участващ във филма "Завинаги млади" на режисьорката Валерия Бруни-Тедески.

