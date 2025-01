Сериалът „Хари Потър“: Всичко, което знаем досега

С лед като беше обявено, че вселената на Хари Потър се подготвя за завръщане под формата на сериал, феновете с нетърпение очакваха всякакви актуализации.

Изминаха почти 15 години от излизането на „Хари Потър и Даровете на смъртта - част 2“, последната част от филмовата поредица за Хари Потър. Феновете се вълнуват, откакто разбраха, че Хари, Рон, Хърмаяни и останалите герои ще се завърнат на екраните, само че в различен формат.

According to reports the Harry Potter TV series will premiere in 2026 🗓️



The original seven Harry Potter books will be adapted to a 10-year-long series 📺 pic.twitter.com/jcH89bFTGj — Daily Harry Potter (@TheDailyHPotter) January 8, 2025

Рестартът беше обявен на пресконференция на Warner Bros. Discovery, компанията майка на HBO и Max (известна преди като HBO Max) през април 2023 г. - и ето всичко, което знаем за дългоочакваната поредица досега.

За какво ще се разказва в сериала „Хари Потър“?

Според режисьора Марк Майлод и шоурънъра на „Хари Потър“ Франческа Гардинър първият сезон обхваща първата книга. С осемте епизода в сезона те разполагат с повече време за изплитане на историята, за разлика от ограничението от само два часа и половина, което беше времетраенето на филма „Хари Потър и философският камък“ от 2001 г.

Някои изказаха предположение, че всеки сезон ще се фокусира върху една книга от поредицата, което означава, че сериалът ще се състои от седем сезона, макар че Кейси Блойс, председател и главен изпълнителен директор на HBO & Max Content, заяви, че проектът ще продължи „10 последователни години“.

Кой ще участва в телевизионния сериал „Хари Потър“?

Актьорският състав все още не е потвърден. Шоурънърите бяха изправени пред трудната задача да си проправят път през около 32 000 прослушвания в опит да намерят следващото поколение ученици в „Хогуортс“. Според статия от Deadline, публикувана през декември 2024 г., „решението се очаква сравнително скоро“.

Децата на възраст между 9 и 11 години са били насърчени да се явят на прослушване „без оглед на етническа принадлежност, пол, увреждане, раса, сексуална ориентация и полова идентичност“ на открит кастинг през април 2024 г.

The Harry Potter TV show is set to release in 2026 on Max pic.twitter.com/CDsYPSqFHD — Dexerto (@Dexerto) February 23, 2024

След като е преминат първоначалният етап на преглеждане на хиляди касети с прослушвания, сега актьорите се приканват да се явят на лично прослушване. Това означава, че решението не може да е далеч.

По време на интервю за Variety, публикувано на 22 януари 2024 г., Чанинг Дънджи, председател на Warner Bros. Television, изтъква една от трудностите при кастинга за сериала: „Трудната част е в първите две книги, където децата са по-млади, около 11-12 години.“

Твърди се, че някои известни актьори се борят за ролите на различни професори от „Хогуортс“. Въпреки че все още не са направени предложения, се появиха съобщения, че кастинг отделът разглежда Шарън Хорган за професор Макгонагал, Папа Есиду за професор Снейп, Брет Голдщайн за Рубеус Хагрид и Марк Стронг за професор Дъмбълдор.

Не е потвърдено дали ще се появят звезди от филмовата поредица, но е ясно, че създателите на сериала искат да вдъхнат нов живот на любимата поредица с изцяло нов актьорски състав.

Даниел Радклиф потвърди, че няма да се появи в новия сериал, като заяви: „Сигурен съм, че който и да ги прави, ще иска да остави свой собствен отпечатък върху тях и вероятно няма да иска да измисли как да накара стария Хари да се появи някъде.

„Така че аз определено не го търся по никакъв начин. Но им пожелавам, очевидно, целия късмет на света и съм много развълнуван, че този факел ще бъде предаден. Но не мисля, че е необходимо аз физически да го предам.“

Къде ще бъде заснет сериалът „Хари Потър“?

Поредицата „Хари Потър“, чието действие се развива в познатата среда на "Хогуортс", се завръща в студиото на Warner Bros. в Лийвсдън, където са заснети оригиналните филми.

Въпреки това ще има и нови места за откриване, като например стаите на персонала на „Хогуортс“.

„Изхождахме от идеята, че „Хогуортс“ е истинско място“, казва режисьорът Марк Майлод, “така че ще има елементи на грузинската архитектура, опити за натурализъм. Защото, разбира се, разполагаме с лукса на дългия формат на разказа.“

Кога ще излезе телевизионният сериал „Хари Потър“?

Продукцията на сериала все още не е започнала, като HBO по-рано потвърди, че снимките ще започнат през лятото на 2025 г. в Лийвсдън. Очаква се първият сезон да бъде излъчен през 2026 или 2027 г., но официална дата не е потвърдена.

Ще участва ли Дж. К. Роулинг в телевизионната поредица „Хари Потър“?

Дж. К. Роулинг се превърна в противоречива фигура през последните години заради коментарите си за транссексуалните хора. Въпреки това авторката ще бъде изпълнителен продуцент на сериала.

„Ангажиментът да се запази целостта на моите книги е важен за мен и с нетърпение очаквам да бъда част от тази нова адаптация, която ще позволи да се постигне степен на дълбочина и детайлност, която се позволява само от дълъг телевизионен сериал“, каза Роулинг в изявление.

Кой създава телевизионния сериал „Хари Потър“?

Марк Майлод ще режисира различни епизоди в допълнение към ролята си на изпълнителен продуцент, а Франческа Гардинър ще бъде едновременно водещ на шоуто и изпълнителен продуцент.

Преди това Гардинър е работила като консултантски продуцент за третия и четвъртия сезон на „Наследството“.Била е и съизпълнителен продуцент на Killing Eve и изпълнителен продуцент на His Dark Materials. В допълнение към работата си по Succession, която спечели „Еми“, Майлод е работил по Game of Thrones, The Last of Us и Entourage.

Лора Нийл, която преди това е писала сценарии за „Убийството на Ева“, се присъединява към сценаристите, а сериалът наема дизайнерката на костюми Холи Уодингтън, която печели „Оскар“ за работата си по филма „Клети създания“, в който участва Ема Стоун.

