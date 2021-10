Екосъобразен секс: Какво е това и как влияе върху климатичните промени

С ексът едва ли е първото нещо, за което хората се сещат, когато търсят начин на намалят въглеродния си отпечатък върху планетата.

И все пак търсенията в интернет на продукти като "веган" презервативи и "безотпадна" контрацепция непрекъснато нарастват. Оказва се, че има различни начини, по които сексуалният живот може да стане биосъобразен, пише BBC.

