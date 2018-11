Красива, като името си, известна, но и талантлива - тя се казва Елена Папаризу - една от най-известните поп певици в Гърция.

В България Елена става известна благодарение на участието си в култовия дует "Антик". Елена е привлечена още от дете към музиката. От съвсем малка ходи на уроци по пиано, танци и актьорско майсторство.

Повратна точка в живота й е създаването на групата, която основава заедно със своя приятел от детинство Никос Панайотидис.

През 2001 г., на конкурса Евровизия, "Антик" печелят трето място за Гърция с песента I Would Die For You. Но както често се случва в живота, някои хубави неща имат начало и край. В грая на 2003 г. групата се разпада, а Елена Папаризу започва своята солова кариера.

Сключва договор със "Сони Мюзик" и през декември 2003 г. излиза първият ѝ солов сингъл Anapantites Klisis. Първият самостоятелен албум на певицата е в поп стил, но в него има много елементи от латино музиката.

Българската аудитория познава Папаризу и от друг дует, а именно този със Слави Трифонов и тяхната обща песен Why, която се превърна в един от най-големите хитове в кариерата на гръцката певица.

Музикалният път на Папаризу е във възход. На "Евровизия" през 2005 г, тя представи Гърция с песента My Number One, която действително се оказва номер едно, защото носи първо място за Гърция в конкурса.

Папаризу и Пеги Зина са признати за двете най-успешни гръцки певици от 2009 г. насам. Елена Папаризу е спечелила 25 награди от MAD TV, повече от всеки друг гръцки певец, което е абсолютен рекорд.

След успехите на "Евровизия" Папаризу започва да работи за международна слава. Първият й англоезичен албум излиза през 2006 г. Достига до първите позиции в Гърция и Кипър и е издаден в още 14 други държави в Европа.

Концертната дейност на Елена също е активна. До този момент звездата на гръцката сцена има 10 турнета.

През годините Папаризу е била лице на редица модни марки и козметични продукти. Тя е чест гост в различни предавания, а сега ролята й в телевизията е още по-сериозна. Тя е един от менторите в предаването "Гласът на Гърция" от 2016 г. до днес.

Само преди броени дни започна новия сезон на музикалното риалити в страната.

Паралелно с ангажиментите й в телевизията, Елена издаде и най-новата си песен през октомври - любовната балада Kati Skoteino, която имате възможност да чуете във видеото горе.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още любопитно съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram