"Сега вече сме готови": След 140-годишен труд речникът на шведския език е завършен

О фициалният речник на шведския език е завършен след 140-годишен труд, като последният му том е изпратен за печат миналата седмица, предаде АФП, цитирайки издателите.

Замислен от Шведската академия, която присъжда престижната Нобелова награда за литература, речникът се състои от 33 111 страници, разпределени в 39 тома.

Този дългосрочен проект започва през 1883 г., обясни пред AФП Кристиан Матсон, който ръководи екипа, отговарящ за съставянето на речника.

"Сега вече сме готови. През годините 137 души са били ангажирани на пълен работен ден, за да го подготвят", казва той.

