Седмицата на модата в Лондон: Украински дизайнери представиха колекциите си

М оделите им са направени от вратовръзки, каквито мъжете вече не носят, и десени, символизиращи крехкостта на живота. Година след руското нахлуване украинските дизайнери използваха подиума на Седмицата на модата в Лондон, за да изразят подкрепа за родината си, съобщи АФП.

Колекциите на марките "Ксенияшнайдер", Паскал и Фролов са замислени в Украйна, независимо от ракетните нападения и сирените за въздушни атаки.

Ukrainian designer Ivan Frolov presented his first fashion show in London since launching his label 💗



"I thought of how a heart draws me in. I keep using this symbol as a clothing element. This is what I really like. That you need to listen to your heart.” - Ivan Frolov pic.twitter.com/z5SEbf81az