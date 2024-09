Само 50 пилоти могат да го направят: Най-трудното летище в света

И кона в пилотската кабина гледа как пилотът бързо извършва драматичен завой в последната минута, за да приземи А319 на тънката писта. Десетина пътници, някои от които са прекарали последните няколко минути, стискайки подлакътниците на седалките, избухват в аплодисменти.

Това е поредният нормален работен ден на международното летище Паро в Бутан (PBH), което се смята за едно от най-трудните от техническа гледна точка кацания на самолети в света. Маневрирането на късата писта между два над 5400-метрови върха изисква както технически познания, така и железни нерви.

Летището и неговите трудни условия само са допринесли за мистиката около пътуването до Бутан, хималайско кралство с население около 800 000 души.

