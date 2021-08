Сам Рийд ще e Лестат в сериала „Интервю с вампир“

А встралийският актьор Сам Рийд ще изпълни главната роля в предстоящата телевизионна поредица "Интервю с вампир" по едноименния роман на писателката Ан Райс, съобщи сайтът Дедлайн.

"Интервю с вампир" се завръща

Рийд ще се превъплъти в образа на вампира Лестат, в който зрителите преди са виждали Том Круз в едноименния филм от 1994 г. и Стюарт Таунсенд в предисторията "Кралицата на прокълнатите" от 2002 г.

"Злото е гледна точка. Ние сме безсмъртни. Представяме ви Сам Рийд като Лестат дьо Лионкур в поредицата "Интервю с вампир" по бестселъра на Ан Райс", написаха от AMC във Facebook.

Поредицата "Интервю с вампир" ще бъде излъчена през 2022 г. от телевизия AMC и стрийминг платформата AMC+.

Миналата година компания AMC Networks придоби правата за 18 произведения на Ан Райс, сред които "Интервю с вампир" (1976), продълженията му от серията "Вампирски хроники", както и книги от поредицата "Вещиците".

