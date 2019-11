Секс-скандал разтресе Украйна, искат оставка

С екс-скандал разтресе Украйна.

Председателят на комисията на украинския парламент за външна политика и междупарламентарно сътрудничество Богдан Яременко, депутат от фракцията па президента "Слуга на народа", реши да се откаже от този пост, предаде ТАСС.

Причината е скандалът, който избухна, когато журналисти разпространиха снимки от екрана на телефона му, от които се вижда, че по време на заседание на парламента той си пише с момиче, договаряйки си секс услуги срещу заплащане.

Депутатът първоначално заяви, че ставало дума за умишлена провокация от негова страна - той знаел, че журналисти го снимат и искал да даде урок на прекалено любопитните представители на медиите. По-късно обаче изтри този пост във Фейсбук и написа нов - с извинения към жена си, децата си, депутатите от своята група и президента.

Днес той съобщи във Фейсбук, че напуска ръководния пост в комисията. Яременко нарече случилото се "дребен политически шантаж", но каза, че е бил подложен на натиск от свои колеги в парламента да подаде оставка от председателското място.

Преди това три фракции във Върховната рада (парламента) на Украйна предложиха Богдан Яременко да бъде свален от длъжност.

Bohdan Yaremenko, a Ukrainian MP of Zelensky's "Servant of the People" party was caught on cameras booking an appointment with a prostitute during parliamentary session.



He has a wife and 2 children.



He initially called it a "deliberate provocation". https://t.co/sxBmhfMyCo