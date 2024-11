Риба-призрак е забелязана 20 години, след като е мислена за изчезнала

С поред ново проучване гигантска риба в азиатската река Меконг, която учените смятаха за изчезнала, е забелязана три пъти след почти 20 години.

Рибата „призрак“, голям сьомгов шаран, е известна като символ на региона на река Меконг, казва Чхут Чхеана, изследовател в Института за изследване и развитие на вътрешните рибни ресурси в Камбоджа.

Хищникът може да достигне дължина до 1,21 метра и има жълта ивица около очите. Последното регистрирано наблюдение е било през 2005 г. - до публикуването на изследването на Чхут, в което са описани три други записа на рибата във вторник.

Проучването, публикувано в списание Biological Conservation, документира три наблюдения на рибата между 2020 и 2023 г. Биолозите, работещи по проследяването на рибата, са разчитали на местните рибарски общности по река Меконг да съобщават за всякакви необичайни наблюдения.

Рибарските общности отбелязват три наблюдения - две по река Меконг и едно в отделен залив в Камбоджа. И трите вида са открити извън типичния им ареал.

Изследователите закупуват рибите, като тези от река Меконг са с дължина от два до три метра всяка.

„Оттогава я търся, донякъде съм очарован от нея, защото това е много необичайна гигантска риба. Мислех, че вероятно е изчезнала, и затова да чуя, че е намерена отново - чаках тази новина 20 години. Това е знак на надежда. Това означава, че не е твърде късно“, казва в интервю за CNN Зеб Хоган, рибен биолог от Университета на Невада в Рино, който участва в изследването.

Биолозите, участвали в проучването, заявиха, че се надяват работата с местните общности в Лаос и Тайланд да им позволи да потвърдят дали сьомговият шаран все още плува в други части на река Меконг.

