Риана и A$AP Rocky вдигнаха парти за бъдещето си бебе

Р иана и A$AP Rocky направиха парти за своето бъдеще бебе в Холивуд, като темата беше "рейв" (рейв партитата включват електронна музика и светлинно шоу).

На пищното тържество присъстваха няколко от известните приятели на двойката. Бъдещите родители обаче запазиха събитието поверително. На гостите не е било разрешено да записват видеа или да правят снимки.

Rihanna and ASAP Rocky’s baby shower gifts for their guests are top tier 🤣🐐 pic.twitter.com/7Db2MOKDMc