Учени: Не всеки се нуждае от осем чаши вода дневно

Ч овек не се нуждае от осем чаши вода дневно, съобщи електронното издание на в. „Дейли мейл“, цитирано от БТА.

Половината от необходимото количество идва от храната, а изпиването на препоръчваните осем чаши може дори да бъде вредно.

Според научни проучвания хората се нуждаят от количество между 1,3 и 1, 8 литра вода на ден, вместо от препоръчваните 2 литра.

В изследванията са участвали 5604 души от 23 различни държави, на възраст между 8 дни и 96 години. Участниците са пили вода, обогатена с деутерий. Той се съдържа в човешкото тяло и е безвреден. Измервано е времето, за което деутерият се изчиства от организма. Това е свързано с обмяната на течностите в тялото. Резултатите, публикувани в сп. „Сайънс“, показват, че хората, живеещи в гореща и влажна среда, на висока надморска височина, както и атлетите, бременните и кърмещите жени се нуждаят от повече вода.

Професор Джон Спийкман от университета в Абърдийн обяснява, че обменът на водата не е равен на изискването за изпито количество вода. „Един мъж на 20 години има обмен на вода средно 4,2 литра на ден. Това не означава, че изпитото от него количество трябва да бъде 4,2 литра. Реалната нужда от вода е около 3,6 литра. Повечето храни съдържат вода и също са източник на течности.“

