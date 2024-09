Различават ли се мозъците на консервативните и либералните гласоподаватели

Ч есто ни се струва, че консервативните и либералните гласоподаватели нямат почти нищо общо помежду си, а се оказва, че различията им се простират чак до структурите на мозъците им. Въпреки че в миналото много се е говорило за тези контрасти, ново проучване установи, че те не са толкова големи, колкото мнозина смятат, но все пак са налице. И никой не е бил по-шокиран от самите изследователи.

„Беше наистина изненадващо, че възпроизведохме откритието за амигдалата. Честно казано, не очаквахме да повторим някое от тези открития“, казва първият автор Диамантис Петропулос Петалас в изявление, позовавайки се на проучване от 2011 г., което беше широко разпространено след заключението, че може да има връзка между структурата на мозъка и политическата принадлежност.

Но те ги възпроизведоха. Петропулос и екипът от Американския колеж в Гърция и Амстердамския университет използват сканирания с ядрено-магнитен резонанс на 928 холандци на възраст 19-26 години. Извадката - която е 10 пъти по-голяма от тази на изследването от 2011 г. - е представителна за политическия пейзаж в Нидерландия. Страната има многопартийна система, което дава възможност на изследователите да разгледат спектъра от убеждения в консервативните и либералните идеологии.

Сравнявайки данните от мозъчното сканиране с въпросници, в които участниците са питани за политическите им възгледи и идентичност, изследователите са успели да видят някои закономерности.

Както е установено в проучването от 2011 г., има връзка между консервативните възгледи и увеличеното сиво вещество в амигдалата - структура в темпоралния дял на мозъка, която е част от лимбичната система.

