Това ли е Голямата стъпка? Не, вероятно е просто черна мечка

И зследовател откри, че има връзка между популацията на черна мечка в Северна Америка и хората, които свидетелстват, че виждат космати митични същества в гората.

Новото проучване, публикувано на 13 януари в Journal of Zoology, установи, че на всеки 5000 черни мечки (Ursus americanus) има средно едно наблюдение на Голямата стъпка. И ако броят на мечките се увеличи, нараства и броят на наблюденията на Голямата стъпка. Мечките отдавна са свързани с феномена Голямата стъпка, наричан още Саскуоч, а предишни изследвания вече съобщават, че наблюденията на “дивия човек от горите” в северозападната част на Тихия океан може да са наблюдения на черни мечки. Новото проучване обаче установи връзка между мечките и Голямата стъпка в много повече щати и провинции.

„Корелацията не означава причинно-следствена връзка, но може да има толкова много корелация между наблюденията на черни мечки и Голямата стъпка в повечето райони, че най-простото обяснение е, че хората погрешно идентифицират мечките като Саскуоч“, казва Майкъл Хикерсън, професор по биология в Ню Йорк.

Черните мечки са най-често срещани в Северна Америка и могат да бъдат забелязани в 32 щата на САЩ и почти всяка провинция в Канада. Уебсайтове като Bigfoot Mapping Project, който съдържа около 8 000 исторически и съвременни наблюдения на Саскуоч, показват, че хората са докладвали, че са виждали Голямата стъпка из всички щати на САЩ, но те са най-силно концентрирани близо до Западния бряг и в източната половина на страната.

Голямата стъпка е популярна легенда, но няма доказателства, че действително съществува. Докладите обикновено описват Саскуоч като голямо двукрако маймуноподобно същество, което често е с размерите на мечка, стояща на два крака - черната мечка може да достигне височина до 2,1 метра.

Хикерсън и колегите му публикуваха изследване през 2009 г., в което използваха компютърен модел за прогнозиране на разпространението на Голямата стъпка в северозападната част на Тихия океан. Това изглежда много подобно на тяхното прогнозирано разпространение на черна мечка, което предполага, че много от наблюденията на Голямата стъпка са погрешно идентифицирани мечки.

Студентът Флоу Фоксън е автор на изследването, което се основава на предишното проучване.

В него се проследява потенциалната корелация между наблюденията на Голямата стъпка и черните мечки в САЩ и Канада, вземайки предвид размера на човешката популация - повече хора, които да наблюдават горските райони.

Моделът на Фоксън, който се основава на публично достъпни данни от 2006 г., установи, че за всеки 1000 допълнителни мечки в дадена област има 4% увеличение на наблюденията на Голямата стъпка. С други думи, колкото повече черни мечки присъстват, толкова повече хора виждат Голямата стъпка. Горската площ корелира с популацията на черна мечка, както се очакваше, докато връзката между наблюденията и човешкото присъствие също беше висока, предава Live Science.

Фоксън спекулира в проучването, че някои наблюдения на Голямата стъпка може да са погрешно идентифицирани хора.

Хикерсън казва, че анализът е „добре направен“, но смята, че Фоксън е трябвало да използва гъстотата на популацията вместо общия брой на мечките и хората.

Друг недостатък в новото проучване е, че е имало наблюдения на Голямата стъпка в райони с малко или никакви черни мечки.

„Не трябва ли по-малкото горска площ да предвижда по-малко наблюдения на Саскуоч, а не повече?“ - казва Хикерсън.

„И ако има повече хора, но много малко мечки, от какво идват погрешните идентификации?"

