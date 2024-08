Ражда ли се нов език в САЩ?

А ко се намирате в някои части на Маями, може да се сблъскате с нов диалект, който се развива в града - уникална комбинация от испански и американски английски, наречена "маямски английски".

(Във видеото може да научите повече за: Кои са най-непознатите и неразбираеми диалекти у нас?)

През последното десетилетие изследователи от Международния университет на Флорида (FIU) в града следят отблизо появата му.

"Всички думи, диалекти и езици имат история", казва пред IFLScience професор Филип М. Картър, директор на Центъра за хуманитарни науки в градска среда към FIU.

