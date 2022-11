Рак на щитовидната жлеза: Млада жена сподели 4 симптома, които често игнорираме

М лада жена, която се бори с рак на щитовидната жлеза от 27-годишна, разкрива симптомите, които е пренебрегнала седмици преди диагнозата си.

Кристина Макнайт, която сега е на 35 години, разказва, че не е обръщала внимание на признаците си в продължение на седмици и е диагностицирана с болестта едва след като съпругът ѝ Матю Макнайт я „принуждава“ да отиде на лекар.

Andy Vermaut shares:"Healthy" Woman Who Fought Thyroid Cancer Shares 4 Symptoms She Ignored: From dry skin to brittle hair, a woman from the United States who battled thyroid cancer recently revealed the symptoms she ignored weeks before her… https://t.co/I4Xmfj5pLW Thank you. pic.twitter.com/qTOVnDbfk3