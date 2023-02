Радост от края на пандемията: Новият албум на Шаная Туейн

С лед животозастрашаващо преболедуване на COVID-19, петкратната носителка на награди „Грами“ Шаная Туейн се надява да вдъхне радост на слушателите с новия си албум „Queen of Me“, съобщи Ройтерс.

28 years of The Woman In Me... Wow! 💎 From The Woman In Me to the Queen Of Me!! 🥰 pic.twitter.com/fWCgr3o26P