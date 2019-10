Деси Радева впечатли с елегантна рокля в Токио

Държавният глава Румен Радев и съпругата му Десислава Радева присъстват на церемонията по интронизация на новия император на Страната на изгряващото слънце Нарухито. Президентът и неговата съпруга бяха облечени изключително официално. Радева е заложила на елегантна дълга синя рокля, съчетана с изискано колие от перли. Държавният глава е в строг фраг, подходящ за събитието. Прави впечатление, че повечето от мъжете на важното държавно събитие са също заложили на този тип облекло. Световни лидери и кралски особи се събраха в Токио, за да присъстват на нещо, което се случва веднъж на поколение, категорични са експертите по дворцов етикет. Вижте повече във Vesti.bg. Photo credit: ЕПА/БГНЕС . . #bulgaria #bulgarian #mybulgaria #bulgariaofficial #ig_bulgaria #allbulgaria #president #firstlady #politics #japan #tokio

A post shared by Vesti.bg (@vesti.bg_) on Oct 22, 2019 at 3:51am PDT