„Първият век от българската памет“: Обречената любов между хан Аспарух и Пагане

В сички сме учили за хан Аспарух. Велик български владетел, създал първата българска държава през 681 г. Сключил мирен договор с Византия, според който великата сила е задължена да плаща данък на България. Всички знаем, че символът на прабългарите е бил конят или по-точно конската опашка. Според договора, византийците трябвало да покрият със злато и скъпоценности забит в земята кол с конска опашка, и така са издължавали данъка си. Велик е бил ханът със своята мъдрост, справедливост и непреклонност!

Великата трилогия "Хан Аспарух" от 1981 година на режисьора Людмил Стайков е най-мащабния филмов проект, създаван някога в България. Можете да се насладите на този шедьовър, който разказва за „първия век от българската памет“, в богатата Видеотека VOD – част от ТВ платформата на EON . Ще научите неща за великия хан, които не сте чели в учебниците - например за любовта между него и жрицата Пагане, изиграна великолепно във филма от актрисата Ваня Цветкова.

Малко известен факт е, че хан Аспарух е имал любовница на име Пагане. Може би защото любовта им е пламнала много преди той да стане хан.

Пагане е била жрица, дарена с неземна красота и необикновена дарба да предсказва бъдещето. Считало се, че тя говори с Тангра - главното божество на прабългарите. Малко преди смъртта си хан Кубрат, бащата на Аспарух, вика Пагане при себе си, за да му предскаже бъдещето на народа му. Тя е тази която му казва, че синовете му трябва да се разделят с части от племето в три посоки на страната, за да може при евентуално нападение от армията на хазарите, поне едното племе да има шанс да оцелее. Той се вслушва в думите ѝ и разделя племето. Начело застават Батбаян, Котраг и Аспарух.

Аспарух решава, че иска да вземе Пагане за своя жена. Тя не е съгласна с него, защото знае, че съветът на Великите боляри, наричани още боили, няма да разреши, тъй като той вече е хан, а тя дъщеря на обикновен конник. Ханът обаче е твърдо решен, воден от любовта си към жрицата.

Bulgaria under the rulership of Asparukh credit: kandi pic.twitter.com/9gfaPPb1we