Първата египтянка, летяла в Космоса: Посветих живота си на тази мисия

М иналата година Сара Сабри влезе в историята, тя стана първата египтянка, изпратена на мисия в космоса. Това съобщи CNN.

С образование в областта на инженерството и биоастронавтиката тя беше избрана от организацията с нестопанска цел Space for Humanity да се присъедини към петима други космически туристи на борда на суборбиталния космически полет Blue Origin NS-22 през август 2022 г. На Сабри ѝ предстои да защити докторска степен по аерокосмически науки в Университета на Северна Дакота. 30-годишната жена казва, че е осъзнала, че в космическите изследвания "съществуват много малко възможности, ако не си от Запада". В отговор на това тя основава Deep Space Initiative (“Инициативата за дълбокия космос” - буквален превод от англ. ез. - бел. ред.) - организация с нестопанска цел, базирана в Колорадо, която има за цел да увеличи достъпа до космическата индустрия за хора от всички слоеве на обществото, като им предостави възможности за научни изследвания и образование.

CNN разговаря със Сабри по време на авиошоуто в Дубай миналата седмица. Ето какво каза тя:

Как се почувствахте, когато разбрахте, че сте избрана да отидете в космоса?

Обадиха ми се на годишнината от мисията "Аполо 11", 50 години от кацането на първите хора на Луната, така че това е много специален ден за мен, коментира Сабри. Имайки предвид моя произход, винаги ми е било трудно да се реализирам, посочва тя.

Какво изпитахте, когато излетяхте?

Това е най-вълнуващото нещо, което някога съм преживявала. Когато се издигаш, усещаш звука на двигателят и много бързо небето се променя от светлосиньо към по-тъмно синьо, към лилаво, а в някакъв момент става черно. Това, което видях беше красиво, а аз бях във възторг. Мисля, че това е най-освобождаващото чувство, което всеки може да изпита, разказва жената.

Какво почувствахте, когато за първи път видяхте Земята от космоса?

Бях объркана, защото биологично не сме еволюирали, за да видим Земята от космоса. Склонни сме да гледаме на космоса като на нещо, което е толкова далеч, но това не е така. Мисля, че когато го осъзнаеш, реалността ти и разбирането ти за света се променя. Лично за мен то се промени. Измених възгледите си по отношение на мащаба на света, и колко взаимосвързано е всичко, казва Сара Сабри.

Защо създадохте “Инициативата за дълбокия космос”?

Колкото повече се занимавах с науката в космическата област, толкова повече проблеми виждах, а съществуват много малко възможности, ако не си от Запада, ако не си гражданин на САЩ или ако не си европеец. Моята компания позволява на хора от различни националности да работят по тези проблеми от различни гледни точки. Понастоящем около 205 души от 28 различни националности работят по 53 космически проекта, разказва Сабри.

Разкажете повече за “Инициативата за дълбокия космос”?

“Инициативата за дълбокия космос” изпълнява няколко изследователски програми и е вълнуващо да видиш качеството на работата, която идва от групи хора, които иначе не биха имали възможност да работят в сферата. Те са невероятно интелигентни и квалифицирани хора Всичко, от което се нуждаеха, беше някой да повярва в тях. Надявам се, че тази инициатива осигурява вяра на много повече хора по света, посочва Сабри.

Защо представителството и достъпността в космоса са толкова важни?

Ограничавайки възможностите, които съществуват за хора от определени националности, ние ограничаваме броя на проблемите, които можем да решим, и напредъка, който може да бъде постигнат в определена област. Що се отнася до представителството, то ви показва, че всичко е възможно. Да стана астронавт не беше нещо, за което мечтаех като дете, защото не беше нещо, с което съм се сблъсквала. Винаги ми казвали, че то не е за хора като мен, разказва Сабри.

Какво означава за Вас да бъдете първата египтянка, която е посетила космоса?

Когато седях в ракетата, не летях сама към космоса, а със себе си взех моята страна и моя континент. Наистина чувствах, че правя стъпка напред. Посветила съм живота си на тази мисия, категорична е Сабри.