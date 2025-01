Проучване: Луната е много по-стара, отколкото си мислехме

Ф ормирането на Луната може да е последвало раждането на Земята по-бързо, отколкото си мислехме.

Според нов анализ на изследователи от САЩ, Франция и Германия постоянният спътник на Земята може да се е формирал още преди 4,53 милиарда години - стотици милиони години по-рано от предишните оценки.

Това е времева линия, която може би дори решава други загадки за Луната, като например защо има по-малко огромни ударни басейни, отколкото очакваме, и защо има по-малко метал в сравнение със Земята. Тя дори може да ни помогне да разберем по-добре историята и еволюцията на собствената ни планета - казва екипът, ръководен от геолога Франсис Нимо от Калифорнийския университет в Санта Круз.

Настоящата водеща теория за това как се е формирала Луната се основава на хаоса в ранната Слънчева система. Слънцето се е формирало преди около 4,6 милиарда години; по това време то е било заобиколено от диск от газ и прах, останал от собственото му формиране, който се е сливал в скали, които са се струпвали, удряли са се една в друга и като цяло са допринасяли за хаоса.

Учените смятат, че Луната се е формирала, когато голям обект с размерите на Марс се е сблъскал с бебето Земя, което е било все още топло и лепкаво от формирането си. Огромна част от масата на Земята може да е била изхвърлена в орбита, където се е събрала, за да образува Луната.

