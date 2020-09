Принц Хари върна на хазната над 2 млн. паунда

Б ританският принц Хари е възстановил 2,4 милиона паунда (3,2 милиона долара), използвани за обновяване на имението в град Уиндзор, в което той трябваше да живее със съпругата си Меган, съобщи Асошиейтед прес.

Говорител на Меган и Хари каза, че Хари е внесъл сумата във фонд, в който пари на данъкоплатците отиват за нуждите на кралското семейство. Сумата, внесена от Хари, напълно покривала сумата за обновяване на имението Фрогмор, намиращо се край Уиндзорския замък, който е дом на британската кралица Елизабет Втора.

Имението Фрогмор ще остане дом на Хари и Меган, когато те посещават Обединеното кралство.

Prince Harry has repaid British taxpayers’ the renovation costs of the home in Windsor intended for him and his wife Meghan. before the couple gave up their royal duties. Records show 2.4 million pounds was spent to renovate Frogmore Cottage.https://t.co/1N4ajoz9OD