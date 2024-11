Прилепът Хори Потър спечели конкурс за красота в САЩ

Т ой е бърз, решителен и може да играе куидич - запознайте се с прилепа, който спечели конкурс за красота, предаде Асошиейтед прес.

Летящият бозайник от Орегон, САЩ, беше короноват като тазгодишния победител в конкурса за красота за прилепи, организиран от Бюрото за управление на земите.

На Хелоуин, който беше и последният ден от Международната седмица на прилепите, сивокозинест прилеп с борбен характер, наречен Хори Потър, победи основния си съперник Лестат от вида Myotis ciliolabrum.

Победата бележи третата поредна година, в която прилеп от Орегон заема първо място в конкурса.

