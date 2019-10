Популярни красавици разбиват стереотипи в ново уеб риалити TopQueen

Остават броени дни до началото на TOPQUEEN!🔜🔜🔜 👑🎬⭐👄 "Ангелите на Megz" ще разбият всички стереотипи и ще покажат на какво са наистина способни! ⏩👑 Те са супер популярни и вече доказани инфлуенсъри със стотици хиляди последователи онлайн ⏩👑 В TOPQUEEN обаче ще се впуснат в чисто нови предизвикателства, които ще покажат най-истинските им лица! А накрая... ще победи САМО ЕДНА! #topqueen #comingsoon #megzangels

A post shared by TopQueen (@topqueenbg) on Oct 8, 2019 at 8:32am PDT