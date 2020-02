Поли Генова: Казват, че душата, достигайки тази възраст, не остарява

Вече на 33 и честно казано, никога не съм се чувствала по-добре! ☺️ Казват, че душата, достигайки тази възраст, никога повече не остарява, така че каквото било - било. Най-хубавото тепърва предстои. 😋 P.S Благодаря ви за прекрасните шантави поздрави, съобщения, видеа, подаръци и какво ли още не! ❤️

