Показването на среден пръст: Основно човешко право ли е това?

П оказването на среден пръст е основно човешко право, защото е „част от свободата на изразяване“, въпреки че не е „учтиво“, отсъди наскоро съдия от Квебек в Канада по дело за съседски спор, предаде Франс прес.

Giving the middle finger is a ‘God-given right’, Canadian judge rules https://t.co/BG8ftk1RUi

Съдебното решение в Канада беше предшествано от протест във Франция заради използването на аналогичен жест със сгъване на ръката от министъра на правосъдието Ерик Дюпон-Морети в залата на Националното събрание.

В мотиви, изложени на тридесетина страници с дата 24 февруари, магистрат от провинция Квебек отсъди в полза на мъж, обвинен, че е тормозил и заплашвал свой съсед, с когото бил в конфликт.

Обвиненият Нийл Епстийн – преподавател и баща на две деца, бил арестуван в градче в покрайнините на Монреал през май 2021 г., защото заплашвал и показал на два пъти среден пръст на съседа си.

Never a dull judgement, when penned by Quebec Court Justice Dennis Galiatsatos. This is pure poetry. https://t.co/DWu9jPlJwu