Почина съпругът на Том Форд

П очина съпругът на световноизвестния моден дизайнер Том Форд.

Модният журналист Ричард Бъкли си е отишъл на 72 години, съобщава Daily mail.

Sad to hear the passing of Richard Buckley, Tom Ford’s husband. The most stylish couple. May his soul rest in peace 🙏🏻 pic.twitter.com/VZhGmd38lN