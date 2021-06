Почина Делия Фиайо, "майката" на теленовелите

Р одената в Куба писателка и сценаристка Делия Фиайо, считана за майката на латиноамериканските теленовели и създала десетки популярни сапунени опери, е починала на 96-годишна възраст в дома си в Корал Гейбълс, Флорида, съобщават Асошиейтед прес и Франс прес.

Фиайо е починала само пет дни преди 97-ия си рожден ден, казва за Асошиейтед прес гледачката й от три години, Бланка, помолила да бъде представена само с първото й име.

Бланка не разкрива причината за кончината на Делия Фиайо, но споделя, че писателката и сценаристка е починала в дома си, заобиколена от децата си.

