Почина британският актьор Антъни Шер

Б ританският актьор Антъни Шер почина на 72 години от рак, съобщи Асошиейтед прес.

Антъни Шер се изявяваше в театъра и киното. Той беше признат за един от най-добрите съвременни актьори, като се е превъплъщавал в почти всички големи шекспирови роли - от крал Лир до Ричард Трети.

За ролята на Ричард Трети той получава през 1985 г. наградата "Оливие". Сред нешекспировите му роли са на Уили Ломан в "Смъртта на търговския пътник" и главната роля в "Тартюф" на Молиер. Той печели втора награда "Оливие" за превъплъщението в Стенли Спенсър в пиесата "Стенли" от Пам Джемс, което му носи и номинация за наградата "Тони".

Снимал се е и в много успешни филми, като "Влюбеният Шекспир".

