Първият сборник с пиеси на Шекспир се обявява на търг

Р ядка книга от 1623 г., която събра част от произведения на Уилям Шекспир, ще бъде обявена на търг през април.

Очаква се книгата, наречена „Комедии, истории и трагедии“, да бъде продадена за между 4 и 6 милиона долара.

Сборникът е едно от шестте известни книги в частни колекции.

Изданието съдържа 36 пиеси на Шекспир, включително няколко, които никога не са били публикувани досега и може би са били изгубени.

