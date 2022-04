Pink Floyd с нова песен в подкрепа на Украйна

Г рупата Pink Floyd е композирала нова песен, което се случва за първи път от 1994 г. насам, предадоха световните агенции. Парчето е в подкрепа на украинския народ и премиерата му е тази нощ, предадоха световните агенции.



Новината бе обявена в профила на групата в социалните медии. Парчето е озаглавено "Hey, Hey, Rise Up !" и ще послужи за набиране на средства за хуманитарни каузи в подкрепа на украинския народ.

Here is the official video for 'Hey Hey Rise Up', Pink Floyd’s new Ukraine fundraiser feat Andriy Khlyvnyuk of Boombox. Stream / download from midnight. https://t.co/4U3P3WAQOZ