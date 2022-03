Вкусни коктейли, които можете да направите у дома

А лкохолът е нещо, което присъства на почти всички събирания, независимо дали поводът ще бъде рожден ден, имен ден, семеен празник или просто петък вечер. Обикновено в домашни условия се употребяват спиртни напитки в комбинация с някакъв сок, вода или газирано, за разлика от баровете, които предлагат огромен избор от различни коктейли с декорация.

Можете да превърнете следващата домашна сбирка с приятели в незабравимо парти, по нищо различаващо се от най-нашумелия бар в града. За тази цел ще трябва само да изпробвате някой от следните коктейли:

Нужни продукти:

Можете да добавите портокалова кора или резен лайм върху ръба на чашата.

Начин за приготвяне:

Разклатете съставките в шейкър за коктейли (или две големи чаши) с лед и прелейте в коктейлна чаша.

Нужни продукти:

Начин за приготвяне:

Напълнете две високи чаши с кубчета лед. Изсипете водката и плодовите сокове в голяма кана и разбъркайте. Разделете сместа в двете чаши.

При желание можете да гарнирате с коктейлните череши или резенчета портокал.

Нужни продукти:

35 мл. розов джин

Начин за приготвяне:

Комбинирайте розовия джин, вермута и Аперола в чаша и добавете лед. След това разбъркайте и гарнирайте с парченце розов грейпфрут и листенце босилек.

Нужни продукти:

За украса по избор можете да добавите парченца банан или бананов чипс, както и резенчета лайм или коктейлни череши.

Начин за приготвяне:

Сложете рома, банановия ликьор, сока от лайм, банана и леда в блендер , подходящ за натрошаване на лед, и разбийте до гладкост. Изсипете напитката във висока чаша и гарнирайте с парченца банан или бананов чипс, резенчета лайм или коктейлни череши, ако желаете.

Необходими продукти:

8-10 малини

1 лайм, нарязан на едри парчета

2 ч.ч. гранулирана захар

2 стръка мента

лед

100 мл. бял ром

газирана вода

Начин за приготвяне:

Разделете малините, лайма и захарта в две високи чаши и ги разбъркайте, като внимателно ги намачкайте. Плодовете трябва да започнат да пускат соковете си, които ще се смесят със захарта. След това сложете половината листа от мента в дланта на едната си ръка и ги ударете с другата ръка. По този начин те ще пуснат аромата си. Пуснете “наранените“ листенца от мента в една от чашите, след това повторете с останалата част, които ще са предназначени за втората чаша. Добавете шепа лед към всяка чаша, след което изсипете рома. Разбъркайте и долейте газирана вода. Накрая сервирайте.

Гарантираме ви, че ще изненадате приятно гостите си, когато им сервирате тези вкусни и красиви коктейли.

