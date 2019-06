С ъс сигурност почти на всяко женско събиране няма как като част от плейлиста да не зазвучи Girls Just Want To Have Fun на Синди Лупър.

Забавна, ритмична, лесно запомняща се песен, която обаче носи много по-дълбоко и смислено послание.

Парчето на Синди се превръща в стимул и мотивация за жените, което по това време все още се страхуват да казват това, което мислят и желаят.

И по този начин съвсем натурално Girls Just Want To Have Fun става химн в зората на феминисткото движение. Песен, която олицетворява свободата на духа, за която жените мечтаят.

„Момичетата просто искат да се забавляват”.

С тези думи Синди обрисува простичките желания в женското сърце и накара милиони жени по целия свят да си ги припяват, докато са на работа, вкъщи, слагайки децата да спят или просто танцувайки, докато готвят.

Във видеоклипа към песента Girls Just Want To Have Fun виждаме жени от всякакви раси, етноси и възраст, които се забавляват, танцуват по улиците, усмихват се и са щастливи, безгрижни.

Със своя хит Синди успява да разгори не само бъдещите феминистки формации, но и прокламирането на равенството между хората и толерантността към „различните”.

Синди навърши 66г. само преди два дни, но нейният образ продължава да е символ на бунтарството и опълчването срещу наложените несправедливи норми в обществото.

Girls Just Want To Have Fun може и да се смята за химн на феминизма, но със сигурност и голяма част от мъжката аудитория харесва вечния хит на Синди Лупър.

Песента има над 763млн. гледания в най-голямата платформа за видеосподеляне и над 2,7 млн. харесвания.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.